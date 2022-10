Ausstellung in Hückelhoven : Schüler machen Unsichtbares sichtbar

Einige der Schüler zeigen ihre Werke. Lehrerin Johanna Kewitz (r.) freut sich, dass die Fotografien durch die Ausstellung entsprechend gewürdigt werden können. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Ihre Fotografien sind noch bis Anfang November in der Denkmalkirche zu bewundern. Was die Jugendlichen an dem Projekt begeistert und warum ein simpler Perspektivwechsel manches in ein anderes Licht rücken kann.

Im Alltag haben die Menschen in der Regel einen starren Plan. Wer sich von A nach B bewegt, hat meist ein bestimmtes Ziel vor Augen – und vergisst dabei die Schönheiten des Alltags. Dieses oft Unsichtbare durch einen Wechsel der Perspektive sichtbar zu machen, war das Ziel von neun Schülerinnen und Schülern des Hückelhovener Gymnasiums, die sich im Rahmen des Kunstkurses damit beschäftigt haben. Die Ergebnisse präsentieren die Gymnasiasten derzeit in einer Ausstellung mit dem Titel „(Un)Sichtbar!? – komm, ich zeige dir meine Welt!“ in der Denkmalkirche in Hückelhoven.

So finden sich verschiedene Bilderreihen an den Wänden wieder. Mal sind Gebäude durch ein Gebüsch hindurch zu erkennen, mal sind sie durch Bäume in einen Rahmen gepresst. Auch der Blick durch ein Gitter oder Geländer hindurch bietet eine neue Perspektive. Eine Schülerin hat Personen abgelichtet und ihre Köpfe auf den Bildern abgeschnitten. So sollen die Kleidung oder auch die Körperhaltung mehr in den Fokus gerückt werden. Schließlich achten die Menschen sonst als erstes auf das Gesicht des Gegenübers.

Einer der Schüler, die sich an dem Projekt beteiligen, ist Jonathan Windmüller. Er mache gerne Fotos, zum Beispiel wenn er mit seinem Hund unterwegs ist, sagt er. „Am Anfang habe ich einfach drauf los fotografiert.“ Bis er den für ihn passenden Blickwinkel gefunden hatte, habe es eine Zeit gedauert. Die Aussicht, die eigenen Werke hier zu präsentieren, habe ihn sehr gereizt. Sein Mitschüler Manuel Willms ergänzt, dass die Auswahl der Bilder am Ende gar nicht so leicht gefallen sei. Schließlich seien viele schöne Bilder dabei, die aber teilweise nicht ganz den vorgegebenen Kriterien entsprachen.

Lehrerin Johanna Kewitz freut sich nicht nur darüber, dass die Jugendlichen so begeistert an dem Projekt mitgewirkt haben. „Es ist schön, dass die Schülerinnen und Schüler so mal die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu zeigen. Oft bleiben diese in der Schule im Verborgenen“, sagt die Lehrerin. Angesichts des Titels der Ausstellung ist es aber nur logisch, dass diese Ergebnisse präsentiert und so sichtbar gemacht werden.

Die Gymnasiasten haben zudem einen Flyer erarbeitet, der der Ausstellung beiliegt. Dort berichten sie nicht nur über den Entstehungsprozess der Fotografien, sondern sie fordern die Zuschauer auch auf, selbst aktiv zu werden. Sie können darüber nachdenken, was in ihrem Umfeld und in ihrer Umwelt oft im Unsichtbaren bleibt und was durch einen Wechsel der Perspektive sichtbarer wird.

Erst seit Anfang des Jahres kann das Pfarrerpaar Gerhard und Ute Sass ihre evangelische Gemeinde in Hückelhoven wieder in der Denkmalkirche begrüßen. Die aufwendige Innenrenovierung der Kirche zog sich – in mehreren Etappen – über 15 Jahre hin. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 390.000 Euro. Der strahlend blaue Sternenhimmel wurde bei dem letzten Renovierungsabschnitt endlich wieder komplett hergerichtet. Erstmals sei die Decke im Jahr 1928 mit Himmel und Sternen bemalt worden, was der Kirche einen ganz besonderen Charakter verleiht.

Pfarrer Sass erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion zu Beginn des Jahres, dass an der Seite sechs größere, helle Wandflächen gewonnen wurden, die es künftig ermöglichen, sie für Ausstellungen und Gottesdienstgestaltungen zu nutzen – wie zum Beispiel die Fotoausstellung der Hückelhovener Gymnasiasten, die Schaulustige derzeit besuchen können.