Kultur in Hückelhoven : So sieht das Programm für das Jahr 2023 aus

Der Gospelworkshop soll auch wieder stattfinden. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Verschiedene Kinder- und Jugendtheateraufführungen im Rahmen des Projektes „Theater Starter“ sollen wieder stattfinden. Auch ein Wiehnachtstheater ist geplant.

Die Kulturbranche hat während der Corona-Pandemie stark leiden müssen. Lange zeit konnten kaum Veranstaltungen stattfinden, und wenn dann nur in ganz kleinem Rahmen oder auf anderen Wegen. Noch immer ist die Pandemie nicht überstanden, doch inzwischen können Veranstaltungen weitgehend ohne Auflagen durchgeführt werden. Die Verteter der gebeutelten Kulturszene hoffen, dass dies auch in den Wintermonaten und im kommenden Jahr so sein wird. Die Stadtverwaltung Hückelhoven hegt die gleichen Hoffnungen, hat sie doch kürzlich das Kulturprogramm für 2023 vorgestellt.

Los geht es mit dem Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Frankfurt in Zusammenarbeit mit der Anton-Heinen-Volkshochschule am 8. Januar. Der Gospelworkshop wird dann voraussichtlich vom 15. bis zum 17. September erneut stattfinden. Kinder- und Jugendtheateraufführungen im Rahmen des Projektes „Theater Starter“ sollen wieder stattfinden. Es werden die folgenden Stücke aufgeführt werden: „Klein Häschen und Frau Fuchs“ am 9. März, Kita Traumland, „Emil und die Detektive“ am 15. März, Aula des Gymnasiums und „Bei Vollmond spricht man nicht“ am 8. Mai, Dorfgemeinschaftshaus Doveren.

Ein Weihnachtsmärchen soll wieder am 3. Dezember aufgeführt werden. Derzeit wird noch nach einem geeigneten Theaterensemble gesucht. Das Stadtmusikfest 2023 in Kooperation mit dem Stadtmusikbund und Con Brio – Freunde der Kammermusik Hückelhoven ist ebenfalls geplant. Der Umzug der Musikvereine vom Schalompark bis zum Wildauer Platz mit anschließendem Platzkonzert wird voraussichtlich am 15. Oktober durchgeführt. Ebenfalls wird wieder das Kaffeekonzert im Foyer der Aula stattfinden. Daneben bietet die Stadt grundsätzlich regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat „Offenes Singen für Jedermann“ in der Grundschule „An der Burg“ an.

(mwi)