Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Einbrecher stehlen Audi

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land In dem Einfamilienhaus nahmen die Diebe eine Brieftasche sowie die Autoschlüssel an sich. Eine Überwachungskamera hat zwei verdächtige Männer gefilmt.

Einbruch mit Autodiebstahl Unbekannte verschafften sich am Freitag, 7. Oktober um kurz vor 4 Uhr morgens Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Rurbrücke in Hückelhoven. Im Hausflur entwendeten sie eine Brieftasche sowie zwei Autoschlüssel. Anschließend stahlen sie den vor der Garage parkenden schwarzen Audi mit „HS“- Kennzeichen. Zwei augenscheinlich männliche Verdächtige wurden von der Videoüberwachung erfasst. Ein Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und dunkle, zum Zopf gebundene Haare. Er trug einen orangenen Kapuzenpullover, Jeans und schwarze Schuhe. Der zweite Mann sei ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur und hat dunkle, kurze Haare. Er trug eine weiße College Jacke, eine weiße Hose und schwarze Schuhe. Die beiden kamen vermutlich mit einem weißen Audi.

Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag brachen in der Zeit von 08.30 Uhr bis 19 Uhr Unbekannte die zum Garten gelegene Tür eines Einfamilienhauses in der Beethovenstraße in Wegberg-Dalheim auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort wurden das Erdgeschoss und die erste Etage durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Traktor gestohlen In der Zeit von Donnerstag, 18.45 Uhr bis Freitag, 14 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Bereich Homek in Erkelenz-Matzerath einen Traktor. Die Zugmaschine stand verschlossen auf einer Ackerfläche.

Auto aufgebrochen In der gleichen Nacht, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 9 Uhr, wurde ein weißer Ford in Hückelhoven-Hilfarth aufgebrochen. An einem Schloss wurde der Schließmechanismus von außen aufgebohrt. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der aufgebrochene Ford parkte in der Marienstraße.

Diebstähle auf Baustellen Erneut haben Diebe auf Baustellen in der Region zugeschlagen. In der Nacht von Freitag auf Samstag entfernten Unbekannte an einer provisorischen Garagentür eines Rohbaus in der Otto-von-Hubach-Straße in Übach-Palenberg zwei Baustützen und anschließend eine Holzverkleidung. So konnten sie in die Baustelle eindringen. Hier entwenden sie etwa 500 Meter Kabel sowie die beiden Baustützen. In der Vergangenheit kam es zu einigen solcher Delikte, Kostenpflichtiger Inhalt unter anderem in Wassenberg.

(RP)