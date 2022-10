Aus dem Fachausschuss : Hückelhoven soll eine Parkour-Anlage erhalten

Parkour-Athlet Nikolai Kutscha. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hückelhoven Parkour wird als die „Kunst der effizienten Fortbewegung“ bezeichnet. Ein Teil der Kosten soll über das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ gefördert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Hückelhoven wird im Freizeitbereich derzeit einiges umstrukturiert beziehungsweise umgebaut. So wurden kürzlich neue Fahrradständer und Abstellmöglichkeiten installiert, um den Radverkehr zu stärken. Der Neubau der Sportanlage schreitet voran und soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Erst wenn dies der Fall ist, rollen die Bagger bei den alten Sportplätzen an. Gleiches gilt auch für die Skateranlage, die an dem bisherigen Standort ebenfalls nicht bleiben wird.

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens der Jugendlichen an der Skateranlage, bei dem die späteren Nutzer ihre Wünsche und Bedürfnisse haben einbringen können, wurde seitens der Jugendlichen in der Stadt auch der Wunsch nach einer Parkour-Anlage laut. Parkour wird als die „Kunst der effizienten Fortbewegung“ bezeichnet. Dabei gehe es in erster Linie um die optimale Hindernisüberwindung in jeder Umgebung – und das mit minimalem Aufwand. Es ist eine komplexe Herausforderung für die Athleten. Es braucht ein optimales Zusammenspiel aus Eigenschaften und Fertigkeiten wie Geschicklichkeit, Kraft, Koordination, Schnelligkeit, Gewandtheit und Mut.

Die Abteilung für Streetwork und Jugendpflege des Jugendamtes hat in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro FFS, das auch für die Planung der Skateranlage verantwortlich ist, eine Projektskizze erstellt. Demnach könnte eine moderne Parkour-Anlage in unmittelbarer Nähe zur Skateranlage errichtet werden.

Der Kostenpunkt bei dieser Anlage liegt, so teilte es die Verwaltung der Stadt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Städtepartnerschaft mit, bei rund 100.000 Euro. Davon sollen 60.000 Euro gefördert werden, der Rest sei kommunaler Eigenanteil. Die Förderung soll über das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ erfolgen, welches von den Stadtsportverbänden umgesetzt wird. In der Vergangenheit haben bereits mehrere Sportvereine aus dem Stadtgebiet von diesem Förderprogramm profitieren können. Ein weiterer Baustein, so teilt es die Verwaltung mit, werde von den Kreissportverbänden umgesetzt, weshalb der Kreissportbund Heinsberg an die Kommunen herangetreten sei und um Mitteilung förderfähiger Projekte gebeten habe. Auf die Stadt Hückelhoven entfiele von den 500.000 Euro Fördervolumen des Kreises eine Summe von 60.000 Euro, die also nun in die Parkour-Anlage fließen könnte.

Inzwischen liegt der Hückelhovener Verwaltung die Förderzusage der NRW-Staatskanzlei für die Parkour-Anlage vor.

(mwi)