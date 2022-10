Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Exhibitionist zeigt sich Kindern in Gerderath

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Exhibitionisten machen können, der in Gerderath auffiel. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Am 27. September und 5. Oktober tauchte der Unbekannte mit Sturmhaube in Gerderath an der Straße An der Wolfskaul auf. Die Polizei sucht Zeugen. In Doveren verletzte sich ein Pedelec-Fahrer nach einem Sturz schwer.

Exhibitionist mit Sturmhaube zeigt sich vor Kindern In Gerderath tauchte am Donnerstag, 27. September, 19.30 Uhr, und am Mittwoch, 5. Oktober, 17.30 Uhr, an der Straße An der Wolfskaul ein Mann auf, die sich teilentkleidet und mit einer Sturmhaube in der Öffentlichkeit zeigte. Am 27. September trug er laut Polizei eine Unterhose und machte durch Geräusche auf sich aufmerksam, als ein 12-jähriges Mädchen in der Nähe vorbeiging. Am 5. Oktober stand er mit einem schwarzen T-Shirt und entweder mit einer Unterhose bekleidet oder am Unterleib unbekleidet sowie mit der Maske über dem Gesicht zwischen parkenden Fahrzeugen in Höhe Hausnummer 60. Auch hier machte er durch Geräusche auf sich aufmerksam, als zwei 12-Jährige vorbeigingen. Der Mann war nach Zeugenbeschreibung fettleibig, nicht größer als 1,70 Meter, unter 40 Jahre alt und hatte eine helle Hautfarbe. Die Polizei sucht Zeugen, zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 9200.

Verletzt nach Fahrradunfall Auf der Dionysiusstraße in Doveren ereignete sich am Sonntag, 9. Oktober, 14.35 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Hückelhovener schwer verletzt wurde. Er war mit seinem Pedelec unterwegs. Als er an einer Einmündung ein Auto erblickte, bremste er und stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Betäubungsmitteln unterwegs Bei Kontrollen am Wochenende fielen der Polizei in Erkelenz, Anton-Raky-Allee, und Wassenberg, Kirchstraße, Autofahrer auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren. Die Substanzen wurden sichergestellt, die Fahrer angezeigt.

(back)