Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Polizei sucht Verkehrsrowdy in Hückelhoven

Erkelenzer Land Ein VW-Fahrer soll am Montag mit falschen Nummernschildern mehrere rote Ampeln ignoriert haben. In Erkelenz haben Jugendliche eine Frau auf der Goswinstraße ausgeraubt.

Polizei sucht Verkehrsrowdy Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag mit einem schwarzen VW Golf gegen 14 Uhr über mehrere rote Ampeln gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, sei einem Zeugen der Fahrer auf der L117 aus Richtung Millich nach Hückelhoven aufgefallen. Der Golf habe ihn vor der Kreuzung zur Rheinstraße überholt und sei über Rot gefahren. Der Zeuge sah, dass der VW-Fahrer auch an der Kreuzung Jülicher Straße/Dinstühler Straße über Rot fuhr. Daraufhin suchte der Zeuge die Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Die Beamten stellen fest, dass die Kennzeichen des Autos aus Aachen (AC-) zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Sie suchen nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 02452 9200 oder im Internet unter polizei.nrw melden.

Jugendliche stehlen Handtasche Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstag gegen 19.15 Uhr eine Frau in Erkelenz ausgeraubt, die auf der Goswinstraße in Richtung PM-Tankstelle ging. Wie die 66-Jährige schilderte, habe ihr ein Jugendlicher die Handtasche entrissen und sei mit weiteren Jugendlichen über den kleinen Weg geflüchtet, der durch eine Gartenanlage in Richtung Aachener Straße führt. Sie beschreibt den Räuber als etwa 1,60 Meter groß und zirka 14 bis 15 Jahre alt. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild, sehr kurze hellblonde Haare und war mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen Hose sowie einem dunklen Gürtel bekleidet. Ein Begleiter war etwa gleich groß und gleich alt, ebenfalls schlank und hatte dunkelblonde kurze Haare. Die geraubte Handtasche der Marke Longchamp ist grau mit braunen Henkeln. In ihr befand sich eine Geldbörse mit Papieren, Bargeld, Schlüsseln, Handy und Zugticket. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.