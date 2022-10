Vom 14. bis 18. Oktober : Das erwartet die Besucher bei der Herbstkirmes in Hückelhoven

Hückelhoven Die Innenstadt verwandelt sich in der Zeit vom 14. bis 18. Oktober erneut in ein kunterbuntes Kirmes-Areal. Für alle Altersklassen wird etwas geboten.

Aus dem großen Riesenrad den spektakulären Ausblick über Hückelhoven genießen, im Action House schräge Brücken, drehende Scheiben, rollende Tonnen und den Nervenkitzel auf dem Transportband überwinden: Die Hückelhovener Innenstadt verwandelt sich in der Zeit vom 14. bis 18. Oktober erneut in ein kunterbuntes Kirmes-Areal.

Denn die Hückelhovener Herbstkirmes startet bereits am Freitag um 14 Uhr. Die hilfsbereiten Hunde aus der TV-Serie „Paw Patrol“ sind dann in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Einsatz, um sich mit den jungen Gästen fotografieren zu lassen und sie zu überraschen. Eher beschauliches Entenangeln und Pfeilewerfen sowie Grusel-Spaß mit „Zombie Attac“ warten auf der traditionellen Herbstkirmes ebenfalls auf kleine und große Besucher. Die bunte Budenstadt öffnet täglich um 14 Uhr, am Kirmessonntag bereits um 12 Uhr.

Zwanzig Prozent Rabatt gibt es beim Kauf der bewährten Kirmestaler, die am Freitag ab 10 Uhr am Stand gegenüber dem Rathaus zum Preis von 20 Euro verkauft werden. 25 Taler befinden sich in jedem Säckchen. Sparen lässt sich aber auch bei der Happy Hour am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr, wenn auf allen Fahr- und Kindergeschäften „zweimal fahren, einmal zahlen“ angesagt ist. Die Geschäftswelt der ehemaligen Zechenstadt lädt nächste Woche Sonntag beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum ausgiebigen Bummeln ein.