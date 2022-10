Chihuahua aus Wesel : Hund schlägt mutmaßlichen Räuber in die Flucht

Hund schlägt mutmaßlichen Räuber in die Flucht

Wesel Unbekannte versuchen einer 64-jährigen Frau aus Wesel das Handy zu entreißen. Die wehrt sich mit ihrem Hund und gibt dann eine laut Polizei „auffallend gute“ Personenbeschreibung ab. Die Kripo hofft auf Hinweise.

Am Sonntag meldete sich eine 64-jährige Weselerin bei der Polizei, um einen Vorfall vom Samstagabend zu melden. Die 64-Jährige war gegen 23.10 Uhr mit ihrem Chihuahua an der Reeser Landstraße in der Feldmark zu Fuß unterwegs. Das meldet die Polizei.