Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Unbekannte bestehlen Seniorin beim Einkaufen

Einbrecher dringen in Haus ein Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Rather Straße in Wegberg-Rath-Anhoven eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter durch eine rückwärtige Tür in das Haus ein. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen Schlüssel, Geld und eine Schatulle mit Schmuck. Die Tatzeit liegt zwischen 14.55 und 21 Uhr.