Für Frauen in und um Hückelhoven „Glaube bewegt“ beim Weltgebetstag

Auch in der ehemaligen Zechenstadt haben die Zusammenkünfte in der ersten Märzwoche eine längere Tradition. Monika Zilkenat-Sahler, seit zwölf Jahren Vorsitzende der evangelischen Frauenhilfe in Hückelhoven, steckt zurzeit mitten in den Vorbereitungen für die Teilnahme an dem weltweit durchgeführten Gebets-Treffen. Gemeinsam mit den Ehrenamtlerinnen aus der katholischen Kirche, die die selbständige Diplom-Rechtsfachwirtin „unsere katholischen Schwestern“ nennt, plant sie den ungewöhnlichen „Gottesdienst rund um den Globus“.