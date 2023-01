Im Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz Erstes Baby 2023 im Kreis Heinsberg

Erkelenz · Am 1. Januar um 0.22 Uhr, also kurz nach Mitternacht, war die kleine Clara das erste von insgesamt drei Babys, die am Neujahrstag im Erkelenzer Kreißsaal das Licht der Welt erblickten.

03.01.2023, 15:50 Uhr

Die stolzen Eltern Saskia Spenrath und David Joecken mit ihrer Clara. Im HIntergrund (v. l.).: Oberärztin Annika Laufs, stellvertretende Stationsleiterin Helga Rick und Hebamme Chiara Schrickel. Foto: Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz

Das 54 Zentimeter lange und 3710 Gramm schwere Mädchen ist damit das erste Kind im Kreis Heinsberg, das im Jahr 2023 geboren wurde. Das gesamte Team der Geburtshilfe des Hermann-Josef-Krankenhauses Erkelenz freut sich zusammen mit den stolzen Eltern Saskia Spenrath und David Joecken und gratuliert ganz herzlich zur Geburt der kleinen Clara.

(RP)