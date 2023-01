In der Nacht zu Donnerstag Sparkassen-Automat in Hückelhoven gesprengt

Während die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat, hat das Finanzunternehmen bereits reagiert. Wie die Sparkasse Heinsberg am Donnerstagnachmittag mitteilte, bleiben die Filialen in Gerderath und in Ratheim aufgrund der schweren Beschädigungen durch die Explosionen vorübergehend geschlossen. Zur Versorgung der Kunden werde eine rollende Filiale eingesetzt, die ab Freitag, 6. Januar, von 9.30 bis 11.30 Uhr in Ratheim und von 12 bis 14 Uhr in Gerderath Station machen wird. Die Rollende Filiale ist unter anderem ausgestattet mit einem Beratungsplatz, einem Geldautomaten und einem Selbstbedienungsterminal, so dass die Kunden viele Serviceleistungen während der Haltezeiten vor Ort in Anspruch nehmen können, betont das Unternehmen. Zusätzlich können Kunden der Filialen Ratheim und Gerderath den Bargeld-Bring-Service für die Dauer der Schließung der Stand-orte einmal pro Woche gebührenfrei nutzen.