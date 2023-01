Geburtstag in Hückelhoven Durch den Hühnerstall zum Gymnasium 

Als auch das nichts half gegen die örtlichen Abi-Befürworter, malte man den Pleitegeier an die Rathauswand, ein Gymnasium sei teuer im Unterhalt, und Gebäude existierten nun mal gar keine. Die Befürworter konterten mit dem Hinweis auf Erkelenz, das mit halb so vielen Einwohnern wie Hückelhoven ein Gymnasium finanziere und dessen Aufspaltung in zwei, jeweils für Jungen und Mädchen, in Arbeit war. Im November 1961 stimmte eine deutliche Mehrheit im Hückelhoven-Ratheimer Gemeinderat doch fürs eigene Gymnasium.