VHS des Kreises Heinsberg Mehr als 400 Kurse im Frühjahrsprogramm

Das Frühjahrsprogramm 2023 ist jetzt online für Buchungen freigeschaltet. Eine Anmeldung ist auch schriftlich mit einer Anmeldekarte, die dem aktuellen VHS-Magazin beigefügt ist, oder persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule in der Westpromenade 9 in Heinsberg möglich.