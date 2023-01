Geburten in Erkelenz 2022 1000er-Marke bei Neugeborenen geknackt

Bis kurz vor Neujahr war es unklar, doch dann stand fest: Erkelenz wird im Jahr 2022 die Marke von 1000 in der Stadt angemeldeten Neugeborenen knacken. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, zählte das Standesamt für das abgelaufene Kalenderjahr insgesamt 1016 beurkundete Geburten. Das sind mehr als in den vergangenen Jahren, der Trend ist also wieder positiv: Zuletzt hatte Erkelenz die 1000er-Marke in den Jahren 2016 (1046), 2017 (1008) und 2018 (1014) geknackt, in den drei Jahren darauf lag die Stadt dann bei 973, 960 und 948 Babys.