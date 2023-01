Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Kupferdiebe stehlen Dach-Teile von Kapelle

Berauscht am Steuer Am Neujahrswochenende sind der Polizei insgesamt sechs Fahrer ins Netz gegangen, die unter Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren. Darunter waren drei Fälle in Heinsberg, einer in Geilenkirchen sowie jeweils einer auf der Bahnhofstraße in Wegberg (Alkohol) und auf der Paßmannstraße in Hückelhoven-Schaufenberg (Betäubungsmittel). Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt. In Geilenkirchen sowie zweimal in Hückelhoven wurden zudem Fahrer kontrolliert, die nicht im Besitz eines Führerscheins waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt.