Wohnungsbrand in Ratheim Feuerwehr rettet Mutter und Kind aus den Flammen

Der Start in das neue Jahr 2023 verlief für eine Mutter mit ihrem Kind in Hückelhoven Ratheim dramatisch, aber mit einem glücklichen Ende. Am Mittag des 2. Januar wurde die Feuerwehr gegen 12.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand alarmiert. In einem ehemaligen Zecheneckhaus an der Feldstraße war aus bislang ungeklärter Ursache im Eingangsbereich ein Brand ausgebrochen. Für die Mutter mit ihrem Kind war aufgrund der massiven Rauchentwicklung der Fluchtweg nach draußen versperrt, berichtet die Feuerwehr. Ihnen blieb nur die Flucht ins Obergeschoss.