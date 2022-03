Vorfall in Hilden : Wasserrohrbruch sorgt in Hilden für Druckabfall

Wasserrohrbruch sorgt in Hilden für Druckabfall

Vorfall in Hilden

Hilden Die Stadtwerke arbeiten aktuell auf einem Gelände an der Siemensstraße, um den Wasserrohrbruch zu reparieren. Zunächst muss das Wasser abgepumpt werden.

Ein Rohrbruch hat am Dienstagmorgen für einen Druckabfall im Hildener Wassernetz gesorgt. „Zwischen 6.30 und 7 Uhr fiel der Druck ab“, sagt Stadtwerkesprecherin Sabine Müller.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke konnten den Rohrbruch schnell an der Siemensstraße auf dem Hildener-Filz-Gelände lokalisieren. Sie müssen zunächst das Wasser abpumpen, um an das schadhafte Rohr zu gelangen. Warum es brechen konnte, war am Vormittag noch nicht klar. „Ein Fremdverschulden, beispielsweise durch einen Bagger, können wir aber schon ausschließen“, sagt Sabine Müller.