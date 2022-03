REES : Verzögerungen beim Stadtwerke-Neubau

Der Neubau ist jetzt auch Innen so gut wie fertig. Einziehen werden die Stadtwerkemitarbeiter in den nächsten Wochen. Foto: Michael Scholten

REES Eigentlich wollten die Stadtwerke schon längst in ihr neues Domizil am Melatenweg eingezogen sein. Doch Corona und die Technik verursachten Probleme. Gut sieht es indes beim Bau der neuen „Wiesenhüpfer“-Kita am Grüttweg aus.