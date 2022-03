Hilden/Mettmann : Sporthalle soll Notunterkunft werden

Hilden/Mettmann Die Kapazitäten neigen sich dem Ende zu, die Stadt Hilden sucht daher Möglichkeiten, ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Um gerüstet zu sein, trifft auch der Kreis Vorbereitungen.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine hat die Stadt Hilden – neben den seitens des Landes zugewiesenen Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan – 139 ukrainische Geflüchtete in ihren 24 Notunterkünften versorgt, erklärt Bürgermeister Claus Pommer. „Weitere 150 Personen sind in privaten Unterkünften untergekommen. Damit sind die Kapazitäten fast vollständig ausgeschöpft, neue müssen geschaffen werden. Dafür lotet die Stadt derzeit alle Möglichkeiten aus“, berichtet er weiter. Die Verwaltung bereitet aktuell die Notunterkunft an der Beckersheide für weitere Flüchtlinge vor. „Je nach Belegung finden dort bis zu 120 Menschen Platz“, erklärt Claus Pommer. Zum anderen liefen die Vorbereitungen für eine temporäre Umnutzung der Sporthalle am Weidenweg weiter. „Diese soll für den Fall zur Verfügung stehen, dass Menschen übergangsweise untergebracht werden müssen, bis sie in eine Notunterkunft oder in eine private Wohnung ziehen können. Bis der Bedarf besteht, kann der Schul- und Vereinssports dort weiter stattfinden.“