Verkehr in und um Hilden : Stadt bekräftigt ihr Nein zum A3-Ausbau

Hilden Die Autobahn GmbH plant weiter für die Bundesregierung den Ausbau der A3 auf acht Spuren zwischen Leverkusen/Opladen und dem Kreuz Hilden. Sie lehnt die Nutzung der Standspur als Alternative ab. Die Stadt hält an diesem Kompromiss fest und fordert die Autobahn GmbH auf, das ganze Projekt zu überdenken.

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist der Ausbau der A3 zwischen Opladen und Hilden auf acht Fahrspuren als „Maßnahme des vordringlichen Bedarfs“ enthalten. Aktuell ist das Projekt in der Phase der Vorplanung. Es geht darum, eine Vorzugsvariante für die Phase der Entwurfsplanung zu bestimmen.Drei Mal, im Mai 2018, und im Dezember 2020 und am 12. Januar 2022 wurde auch die Stadt Hilden öffentlich am Verfahren beteiligt. Auch in ihrer jüngsten Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitsprüfung lehnt sie den geplanten Ausbau ab – wie auch die anderen, unmittelbar betroffenen Städte Solingen, Langenfeld und Leichlingen . Sie alle sehen die Notwendigkeit des Ausbaus nicht ausreichend belegt und haben darum gebeten, Alternativen zu prüfen.

Diese Gründe führt die Stadt in ihrer einstimmig beschlossenen Stellungnahme im Einzelnen an: Durch den Ausbau würden die Fahrbahnen der A3 noch näher an die Wohnbebauung heranrücken, als das heute schon der Fall ist. Naherholungsgebiete wie der Hildener Stadtwald werden zunehmend lärmverschmutzt, ganz zu schweigen von den baulichen Eingriffen. Denkbare Grün-Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Hildener Stadtgebietes können Naherholungsgebiete nicht ersetzen. Alleine in dem Abschnitt der A 3 im Hildener Stadtgebiet befinden sich mindestens neun Brücken. Diese müssten bei einer Verbreiterung der Autobahntrasse angepasst oder neugebaut werden. Das führe zu Eingriffen und Beeinträchtigungen an den dann betroffenen Straßen und Quartieren.