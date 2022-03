Neueröffnung in Hilden : Hildens neue Zuckerbäckerin zaubert kunstvolle Torten

Nagihan Aktürk eröffnet ihre Zuckerbäckerei an der Schwanenstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Kein Scherz: Am 1. April, 12 Uhr, eröffnet Nagihan Aktürk ihr kleine Konditorwaren-Manufaktur in der Schwanenstraße 8. Sie ist eine Meisterin ihres Faches.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schuknecht

Schon der Name „Nagitorei“, ein verbindendes Wortspiel aus dem Vornamen der Inhaberin Nagihan Aktürk und Konditorei, demonstriert, wie persönlich die Konditor-Meisterin ihr süßes Handwerk, bei dem Liebe als geheime Zutat verraten wird, definiert. Am 1. April, 12 Uhr, geht die kleine Konditorwaren-Manufaktur in der Schwanenstraße 8, wo vorher eine Bio-Eisdiele war, an den Start und wird sicherlich innerhalb kürzester Zeit zum Hot Spot für anspruchsvolle Süßzähne in Hilden und Umgebung.

Nagitorei-Spezialitäten sind insbesondere Hochzeitstorten sowie französische Patisserie, aber auch Torten für jeden Anlass sowie Pralinen, Macarons und Cupcakes. „Hinzukommen Schokoladenspezialitäten wie die Schokobites, in meiner schwäbischen Heimat hergestellte geröstete Hasel- oder Erdnusskerne in feinster Schokoladen-Ummantelung, die ich exklusiv in NRW vertreibe“, erklärt Nagihan Aktürk, die bei Ulm mit familiärer Süß-Prägung geboren wurde.

2009 begann sie dort in einer Konditorei für höchste Ansprüche ihre Ausbildung und so kommt es, dass auch nach vielen Jahren im Rheinland, wo sie in verschiedenen Cafés, Konditoreien und fachspezifischen Seminaren ihre Kenntnisse vertiefte, auch noch schwäbischer Apfel- und Käse-Kuchen in ihrem Repertoire enthalten ist. In Köln legte die Mutter zweier kleiner Kinder schließlich ihre Meisterprüfung ab. Als es dann um den Sprung in die Selbstständigkeit ging, hat sie ihr Mann Fatih engagiert unterstützt.

Mit Hilden als Standort glaubt die 31-Jährige, habe sie eine gute Wahl getroffen, wenngleich sie für ihre Spezialitäten einen größeren Kundenkreis ins Auge fasst. „Als ich mein Vorhaben auf Facebook gepostet habe, bekam ich innerhalb kürzester Zeit über 400 positive Kommentare“, so Atatürk. Trotz der Belastungen, die ein Ein-Frau-Betrieb mit sich bringt, spielt sie mit dem Gedanken, zusätzlich zu ihrer Konditorei, in der sie auf Bestellung arbeitet, auch noch ein kleines Café zu betreiben (aktuell nur dienstags), denn eine gemütliche Sitzecke gibt es schon.

Dort finden auch Kundengespräche statt, für die sie sich viel Zeit nimmt. „Insbesondere wenn es um Motivtorten für Hochzeiten, Geburtstage oder Taufen geht, versuche ich in intensiven Gesprächen die Wünsche meiner Kunden optimal umzusetzen, sei es in Zuckermasse oder Buttercreme“, erklärt die Zuckerbäckerin aus Leidenschaft und verweist darauf, dass es nicht allein mit dem Einkauf der benötigten Zutaten getan ist, sondern gerade individuelle, kreative Lösungen ihre Zeit brauchen.

Bestellungen für aufwendige Hochzeitstorten sollten daher spätestens drei Monate vor dem Hochzeitstermin eingegangen sein. Dem Aufwand entsprechend sind auch die Tortenpreise, die bei rund 190 Euro beginnen. „Dafür ist jede Torte ein Unikat, hergestellt aus hochwertigen, frischen Zutaten und mit besten Qualitätsschokoladen“, sagt Nagihan Aktürk, die Brautpaaren gern auch ein Tasting-Paket zum Probieren anbietet.

Das Café ist aktuell nur dienstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Ich will ich mich erst einmal auf meine Spezialitäten konzentrieren“, sagt Hildens vermutlich kreativste Zuckerbäckerin.