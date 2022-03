Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert tendiert gegen 600

Kreis Mettmann Nur knapp 30 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus nimmt weiter zu.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 7247 Infizierte erfasst, 158 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 655 (3 neu infiziert), in Haan 459 (2 neu), in Heiligenhaus 307 (0 neu), in Hilden 807 (3 neu), in Langenfeld 922 (3 neu), in Mettmann 588 (2 neu), in Monheim 677 (7 neu), in Ratingen 1336 (6 neu), in Velbert 1108 (4 neu) und in Wülfrath 388 (0 neu). Die vom Kreis benannten neuen Fälle beziehen sich auf tagesaktuell eingegangene Meldungen. Liegen die PCR-Tests schon länger zurück, tauchen die Fälle nicht in den aktuellen Meldungen, sondern nur in der Gesamtzahl auf.