Hilden : Veranstalter verschieben Hildener Jazztage auf November

Hilden Die 25. Hildener Jazztage waren für die Zeit vom 8. bis zum 14. Juni geplant. Doch angesichts der Corona-Krise haben die Veranstalter jetzt die Notbremse gezogen.

Das Motto der Jazztage lautet „Rhythm saves the world“. „Es wurde schon im Dezember 2019 festgelegt und soll jetzt ein hoffnungsvoller Wunsch sein, der sich an Sie und Ihre Lieben sowie an all die vielen Musiker hier und weltweit, richtet“, erklären die Veranstalter.