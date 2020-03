Hilden : Polizei überführt bei Corona-Einsatz Kiosk-Einbrecher

Hilden Erst brachen drei Jugendliche in ein Geschäft ein, dann verstießen sie gegen die Corona-Schutzverordnung. Deshalb wurden sie überführt.

Am frühen Sonntagabend wurde in einen Kiosk im Einkaufszentrum „Itter-Karree“ am Warrington-Platz in Hilden eingebrochen. Unbekannte hatten zunächst die Zugangstür zum Einkaufszentrum vermutlich mit einem Gullideckel eingeschlagen. Sie durchtrennten das heruntergelassene Schutzgitter des Kiosk und durchsuchten den Verkaufsraum. Zeugen bemerkten den Einbruch und alarmierten die Polizei. Eine Überwachungskamera hatte drei Personen bei dem Einbruch aufgenommen.