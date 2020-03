Coronavirus : Stadt sagt weitere Veranstaltungen ab

Auch das Fußballturnier der Grundschule muss abgesagt werden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Hilden Bis zum 19. April sind ohnehin bereits alle Veranstaltungen in Hilden abgesagt, die nicht zwingend notwendig sind. Jetzt streicht und verschiebt die Stadt auch einzelne Termine im April und Mai. „Weil einige Veranstaltungen einen längeren Vorlauf sowohl in der Organisation als auch in der Vermarktung haben“, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer.

Betroffen sind Aktionen des Kulturamtes und des Sportbüros.

„Wir können aktuell nicht verbindlich sagen, ob nach den Osterferien der Spielbetrieb direkt wieder aufgenommen werden kann“, erklärt Kulturamtsleiterin Eva Dämmer. „Vor allem unsere Abonnentinnen und Abonnenten aber auch die Künstlerinnen und Künstler wünschen sich Planungssicherheit.“ Das Abo-Publikum wurde über die Änderungen bereits informiert, der Kartenverkauf für die einige Veranstaltungen ist eingestellt, hieß es weiter.

Das gehören: Die Theateraufführung „Schtonk“ am Samstag, 25. April, in der Stadthalle Hilden fällt aus. Gekaufte Einzeltickets können beim Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73, zurückgegeben werden. Die Erstattung für Abonnenten erfolgt laut Stadt nach Saisonabschluss.

„Jammern gilt nicht“ mit Heinz Gröning am Samstag, 25. April, im Heinrich-Strangmeier-Saal wird verschoben. Den neuen Termin gibt das Kulturamt noch bekannt. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können im Reisebüro Dahmen zurückgegeben werden.

Auch für das Konzert des Musayyebi Quartetts am Mittwoch, 29. April, in der Reformationskirche sucht das Kulturamt aktuell einen neuen Termin.

„Weil noch nicht genau feststeht, wann der Unterricht an der Musikschule Hilden wieder aufgenommen werden kann, findet der Tag der offenen Tür am Samstag, 9. Mai nicht statt, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Alternativ werde die Musikschule andere Formen der Beratung für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern anbieten, die Interesse an Instrumental- oder Gesangsunterricht haben. Wie das aussehen wird, gibt die Stadt noch bekannt.