Initiative : Corona-Krise: Stadt hilft Senioren

Es gibt ein sehr breites Bündnis der Unterstützung: Vereine und Organisationen machen mit.

Es gibt viele Fragen in diesen schwierigen Zeiten, vor allem im Kreis der älteren Menschen. Kann der Pflegedienst noch zu mir kommen? Was muss ich dabei beachten? Ich möchte nicht mehr aus dem Haus gehen, habe aber niemanden zum Einkaufen, wer kann mir helfen? Woher weiß ich, ob ich mich mit dem Coronavirus infiziert habe? Es sind Fragen wie diese, mit denen die städtische Seniorenkoordinatorin Rita Mitic und ihre Kolleginnen aus den Seniorenzentren am „Corona-Telefon“ (02102/550-5085) für Senioren konfrontiert werden.

Und wenn sie mal doch nicht selbst helfen können, dann wissen sie meistens, wer es kann, und sie können die Ratsuchenden an die richtige Stelle lotsen – sei es in der Verwaltung, sei es an irgendeiner anderen Stelle in dem dicht geknüpften sozialen Netzwerk in Ratingen.