Hilden : Lehrer schicken Schülern digitalen Gruß

Lehrer der Theresienschule Hilden schicken einen Gruß an ihre Schülerinnen. Foto: Theresienschule

Hilden Pädagogen der Theresienschule gestalten Collage. Großer Erfolg im Internet.

(tobi) Seit fast drei Wochen sind die Klassenzimmer und Flure der Theresienschule in Hilden gespenstisch leer und auch der Schulhof verwaist. „Normalerweise spürt man um diese Zeit die Vorfreude auf die nahenden Osterferien. Das ist dieses Jahr anders“, erklärt Burkhard Langensiepen, Leiter der erzbischöflichen Mädchenschule an der Gerresheimer Straße. Alle Lehrer und ihre Schülerinnen arbeiteten von zu Hause aus. „Das gemeinsame Lernen und Lachen fehlt, Kontakt halten ist derzeit nur über E-Mail und Telefon möglich“, so Langensiepen weiter.