Hilden : Bahnhofsviertel: Schlüsselprojekt scheitert

Die Firma Tecklenburg wollte ein Eckgrundstück an der Benrather Straße/Bahnhofsallee mit Wohnungen bebauen. Es wird aktuell zum Teil als Parkplatz für den Meditower genutzt. Ein Schlüsselprojekt für die Entwicklung des gesamten Innenbereichs zwischen Benrather Straße/Bahnhofsallee und Poststraße. Jetzt will der Grundstückseigentümer nicht mehr verkaufen. Das erklärte Baudezernent Peter Stuhlträger vor kurzem. Damit ist die städtebauliche Weiterentwicklung des Bahnhofsviertels erneut gescheitert. Problem: Es gibt viele Eigentümer. Und die verfolgen auch noch unterschiedliche Interessen. Deshalb ruht die Planung seit mehr als zehn Jahren.

Die Stadtverwaltung hatte schon vor Jahren einen Entwurf für die Entwicklung des Areals vorgelegt. Er sah bis zu 100 Wohnungen im Innenbereich vor. Die Innenstadt ist in zehn Minuten zu Fuß bequem zu erreichen. Das neue Quartier wäre über den Hildener Bahnhof auch gut an das Bus- und S-Bahnnetz angebunden.

Neue Impulse erhoffte sich die Stadt von der Teilnahme an dem europäischen Architektur- und Städtebauwettbewerb Europan 2019. Kosten für Hilden: lediglich 10.000 Euro. Die Jury verlieh gleich zwei (von drei) erste Preise, die sich mit dem Hildener Bahnhofsviertel beschäftigten. Neben Marc Rieser, Student an der TH Köln, wurde auch die Arbeit „Bergisch Plugin“ ausgezeichnet. Die jungen Stadtplaner und Architekten hatten sich während des Studiums an der Bergischen Universität Wuppertal kennengelernt. „Die Teilnahme am Europan15-Wettbewerb war für uns eine große Chance, neue Ideen in den seit Jahren stockenden Planungsprozess einzubringen“, sagt Baudezernent Peter Stuhlträger. Das hat sich auch bewahrheitet. Durch den Wettbewerb wurde die Firma Tecklenburg auf das Areal aufmerksam – und wollte dort bauen. Die geplante Eckbebauung würde als Lärmschutz für den gesamten Innenbereich wirken. Die Stadtverwaltung möchte den Innenbereich zwischen Poststraße, Bahnhofsallee und Benrather Straße für Wohnen erschließen. Denn dafür müssten keine Freiflächen geopfert werden. Vielmehr könnten bereits versiegelte Flächen (Schuppen, Garagen, Gewerbe) aufgewertet und besser genutzt werden. Zudem könnte man dort auf wenig Platz bezahlbaren Wohnraum für relativ viele Bürger schaffen.