Aktion in Hilden : Sternsinger verzichten auf Hausbesuche

Hilden Wegen der Corona-Pandemie machen die Sternsinger in diesem Jahr keine Hausbesuche. Damit der Segen trotzdem verteilt wird, kann er in den Kirchen abgeholt werden.

Aus diesem Grund können sich die Hildener den Segen in den Kirchen abholen und zwar noch bis Sonntag, 9. Januar. Den Segen gibt es in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der St.-Jacobus-Kirche, Mittelstraße 10, in der St.-Konrad-Kirche, St.-Konrad-Allee 39, und in der St.-Marien-Kirche, Gerresheimer Straße 221.

„Denken Sie auch an Menschen, die sich über den Besuch der Sternsinger freuen würden; nehmen Sie aus den Kirchen einen Segensaufkleber für Nachbarn und Freunde mit! So können wir gemeinsam den Segen in unsere Gemeinde tragen und uns für die Gesundheit von Kindern in Afrika einsetzen“, schreibt die Gemeinde. In diesem Jahr sammeln die Sternsinger für Kinder beispielsweise in Ägypten, Ghana und dem Südsudan.