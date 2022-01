Marsch durch Innenstadt : Rund 6500 Teilnehmer bei Corona-Demo in Düsseldorf

Rund 6500 Teilnehmer bei Corona-Demo in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf haben am Samstag erneut Tausende Gegner einer Corona-Impfpflicht und der Pandemie-Maßnahmen demonstriert.

Schon in den drei Wochen zuvor hatten jeweils zwischen 2000 und 4000 Gegner der Corona-Politik an der samstäglichen Demonstration in der Landeshauptstadt teilgenommen.