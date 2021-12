Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann 194 neue Corona-Infektionen und zwei weitere Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Die Zahl der im Kreis seit Beginn der Pandemie Erkrankten hat die Marke von 40.000 überschritten.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 2.197 Infizierte erfasst, 20 mehr als Mittwoch. Davon leben in Erkrath 195 (+5; 22 neu infiziert), in Haan 170 (-2; 9 neu), in Heiligenhaus 117 (+/-0; 11 neu), in Hilden 189 (+10; 16 neu), in Langenfeld 198 (+13; 20 neu), in Mettmann 177 (-10; 13 neu), in Monheim 182 (-9; 16 neu), in Ratingen 513 (+10; 42 neu), in Velbert 384 (-4; 37 neu) und in Wülfrath 72 (+7; 8 neu).