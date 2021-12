Hilden : Freizeitgemeinschaft erhält Aufschub

HIlden Die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte ist ein freier Träger mit rund 170 Angestellten und einem Umsatz von rund 5,6 Millionen Euro im Jahr. Es gibt Streit mit der Stadt ums Geld. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Volkszählung in Deutschland : So funktioniert der Zensus 2022

Was ist mit dem Abenteuerspielplatz? Die Freizeitgemeinschaft betreibt den Abenteuerspielplatz seit mehr als 40 Jahren. „Er gehört zu unseren Wurzeln“, sagt FZG-Vorsitzender Michael Krambrock. Die Stadt soll den Abenteuerspielplatz selber betreiben, hat Eichner vorgeschlagen. Das Angebot für Kinder könnte auf dem Abi gekürzt und stattdessen ein Angebot für Jugendliche neu eingerichtet werden. Dann könnte man den benachbarten Jugendtreff Area 51 aufgeben und Geld sparen. Dies bedeutet eine völlige Neukonzeption für den Abi. Diese Vorschläge haben sowohl die Politik als auch die Freizeitgemeinschaft überrascht. Das Jugendamt sagt, es könne den Abi „wirtschaftlicher“ betreiben als die Freizeitgemeinschaft. Die hat dem widersprochen und andere, eigene Zahlen vorgelegt. Damit ist die Verwirrung bei der Politik komplett. Für eine Entscheidung brauche man vergleichbare Zahlen, sind sich die Stadtverordneten einig. Hinzu kommt: Die Freizeitgemeinschaft ist nach wie vor Eigentümerin des Abi-Grundstücks. Dieser Vertrag kann erst 2023 gekündigt werden. „Wir haben die Hoffnung, dass wir uns mit der Freizeitgemeinschaft einigen können“, sagt Dezernent Sönke Eichner. Die CDU ist „sehr verärgert“, dass dieser Vertrag übersehen wurde. Das (direkt dem Stadtrat unterstellte) Rechnungsprüfungsamt hatte die Abschlüsse der Freizeitgemeinschaft in der Vergangenheit überprüft, sagte Leiter Michael Witek – und offenbar nicht beanstandet. Wegen des Vergaberechtes finde er es „schwierig“, einfach einen neuen Vertrag mit dieser hohen Summe mit der Freizeitgemeinschaft abzuschließen. Egal, was am Ende herauskommt: Der Abenteuerspielplatz wird bestehen bleiben, möglicherweise aber ein anderes Konzept bekommen.