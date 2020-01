Hilden : Stadtwerke erhöhen Strompreis

Ab März 2020 müssen Verbraucher in Hilden für Strom mehr zahlen. Foto: dpa/ Jens Wolf/Jens Wolf

Hilden Zum 1. März in allen Tarifen um rund 6,7 oder 6,9 Prozent.

Gesetzliche Abgaben, Steuern, Umlagen und Netz-Entgelte machen inzwischen rund 75 Prozent des Strompreises aus. In diesem Jahr steigen die gesetzlichen Umlagen und Abgaben um rund drei Prozent, das Netznutzungsentgelt um etwa sechs Prozent und die Energiepreise um rund 17 Prozent. „Diese Steigerungen können wir nicht beeinflussen und leider auch nicht ignorieren“, sagt Sabine Müller, Pressesprecherin der Stadtwerke Hilden. Deshalb müsse der Versorger die Verbrauchspreise für Strom in allen Tarifen zum 1. März 2020 erhöhen. Der Grundpreis bleibe in allen Tarifen gleich. Auch die Preise der Stadtwerke Hilden für Erdgas und Trinkwasser blieben 2020 unverändert. Zwar seien auch beim Gas die Beschaffungskosten gestiegen. Sie würden jedoch unter anderem durch geringere Netznutzungsgebühren kompensiert. Alle Stromkunden seien bereits angeschrieben und informiert worden.