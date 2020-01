Hilden : Wohnbau-Firma bietet Politik Handel an

Hilden Die Tecklenburg Unternehmensgruppe möchte an der Kirchhofstraße 65-67 rund 40 Eigentumswohnungen bauen. Im Gegenzug würde sie an der Benrather Straße rund 60 Sozialwohnungen errichten.

Morgen (29.01.2020) treten die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses (ab 17 Uhr im Bürgerhaus Mittelstraße 40) zum ersten Mal im neuen Jahr zur Sitzung zusammen. Die Firma Tecklenburg hat ihnen eine Angebot auf den Tisch gelegt, das es so noch nie in Hilden nicht gegeben hat. Das Wohnbau-Unternehmen möchte an der Kirchhofstraße 65-67 drei Mehrfamilienhäuser mit rund 40 Eigentumswohnungen errichten. Im März 2018 hatte der Stadtrat beschlossen, das Investoren rund 30 Prozent der neuen Wohnungen als öffentlich geförderte Wohnungen oder als „preisgedämpfte“ Mietwohnungen zur Verfügung stellen müssen. Dem will Tecklenburg an der Kirchhofstraße nicht nachkommen, bietet aber an, gleichzeitig an der Ecke Benrather Straße/Bahnhofsallee ein Mehrfamilienhaus mit rund 60 öffentlich geförderten Mietwohnungen zu errichten. Dahinter im Innenbereich sind noch einige Reihenhäuser vorgesehen.