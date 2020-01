Spacenight am Helmholtz-Gymnasium : Gymnasiasten tauchen ein ins Weltall

Spacenight am Helmholtz-Gymnasium

Hilden Der in hunderten Stunden vorbereitete Flug eines Stratosphären-Ballons lieferte nur rund zehn Minuten statt geplanter vier Stunden Bilder. Trotzdem war die erste Space-Night des Helmholtz-Gymnasiums war trotzdem ein Erfolg.

Temperatur Bis zum unteren Rand der Stratosphäre (Tropopause) sinkt die Temperatur (auf etwa minus 80 Grad. Danach steigt sie wieder an (bis auf etwa 0 Grad Celsius), unter anderem weil die Ozonschicht (20 bis 45 km Höhe) UV-Strahlung absorbiert und in Wärme umwandelt.

Die Stratosphäre erstreckt sich in etwa 15 bis 50 Kilometer Höhe.

400 bis 500 Stunden Arbeit hat das dreiköpfige Jugend-forscht-Team bereits investiert. Außerdem ist Yanic an einem weiteren Projekt beteiligt. „Wir wollten die Lichtbrechung von verschiedenen Wellenlängen untersuchen“, verrät er.

Alles hing von der „Mission 3“ ab, dem Flug des Stratosphärenballons. Ab 4 Uhr in der Nacht wurde der Ballon mit Gas gefüllt. Dann kam der Start. Doch die Mission ist gescheitert. „Wir sind nur ungefähr zehn Minuten geflogen“, sagt Yanic frustriert. Dabei sollten es vier Stunden sein. „So konnten wir unser Programm nicht testen.“ Und natürlich auch die Untersuchung der Lichtbrechung konnte nicht durchgeführt werden. „Ich vermute, dieses Jahr wird das nichts mit Jugend forscht“, meint Yanic traurig, aber entmutigen lässt er sich nicht. „Wir wollen es nächstes Jahr wieder versuchen.“

Rund um die „Mission 3“ fanden während der Spacenight viele Aktivitäten statt. So gab es ein Astronautentraining, bei dem die Astronauten in einen mit Bällen simulierten Meteoritenhagel gerieten und hier ihr Geschick beweisen mussten. „Das Astronautentraining war der Renner“, erzählt Lehrer Bernhard Osterwind. In einem Ruheraum wurden Märchen aus dem Weltall erzählt und es gab die uralten „Raumstation Orion“-Filme zu sehen.