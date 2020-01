Zahlreiche Bäume gefällt : Naturschützer kritisieren Kahlschlag an A3 zwischen Leverkusen und Hilden

Hilden/Leverkusen Entlang der A3 zwischen Leverkusen-Opladen und Hilden sind Bäume und Sträucher gefällt worden. Der BUND kritisiert das Vorgehen - und fordert eine Erklärung.

Entlang des Ostrings in Hilden seien zwischen der Straße Am Flausenberg bis in Höhe Taubenstraße sämtliche Gehölze auf dem Erdwall zur A3 entfernt worden. „Nahe der Raststätte Ohligser Heide wurden große Bäume gerodet – angeblich, um dort ein Kabel zu verlegen“, heißt es in einer Presseerklärung.