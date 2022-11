Neue Corona-Mutanten : So gefährlich sind die Varianten BQ.1.1, BA.4.6 und XXB

Düsseldorf Im Herbst und Winter könnte es durch neue Corona-Varianten zu deutlich mehr Infektionen sowie zu Re-Infektionen kommen. Es gibt mittlerweile unzählige Varianten, die kaum noch zu überblicken sind. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Welche Varianten sind momentan auf dem Radar der Forscher?

Ein besonders heißer Kandidat als Nachfolger der Omikron-Variante BA.5, die derzeit weltweit die meisten Covid-19-Fälle verursacht, ist BA.4.6. Diese Variante hat sich zuletzt in den USA ausgebreitet. Nach einer im „New England Journal of Medicine“ präsentierten Laborstudie wird sie durch die Seren von Geimpften und Genesenen deutlich schwächer neutralisiert als BA.5. In Europa ist BA.4.6 ebenfalls aufgetreten, in Deutschland allerdings noch kaum. Das aber könnte sich ändern. Jedenfalls zeigt BA.4.6 alle Zeichen einer Immunflucht; die Antikörperspiegel stiegen bei Infizierten kaum an, was Durchbruchsinfektionen wahrscheinlich macht.