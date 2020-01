Gedenktag : Erinnerung an die Opfer des Holocaust

Feature Stolpersteine. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In Hilden gibt es 48 Stolpersteine. Sie geben den Opfern des Nationalsozialismus in Hilden ihre Namen zurück. Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahre haben die „Omas gegen Rechts“ die Stolpersteine in der Mittelstraße gereinigt und die Menschen erinnert, für die sie verlegt wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Auch die Stadt Hilden hat gestern im Bürgerhaus an den Massenmord an den europäischen Juden erinnert und an das Leid, das die Nationalsozialisten über Millionen Menschen gebracht haben. „Wer verhindern will, dass sich die Geschichte wiederholt, muss sich aktiv mit ihr auseinandersetzen“, sagte Bürgermeisterin Birgit Alkenings und rief dazu auf, Antisemitismus, Hass, Ausgrenzung und Gewalt geschlossen entgegen zu treten.