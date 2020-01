Kinderbetreuung : Der Stadt fehlen Kita-Mitarbeiterinnen

Allein in Nordrhein-Westfalen fehlen laut Bertelsmann-Stiftung in den Kindergärten rund 15.600 Erzieherinnen und Erzieher. Auch die Stadt Hilden sucht permanent – und findet nicht genug Bewerber. Foto: dpa/Jens Büttner

Hilden Zwei geplante Waldgruppen mit 30 Plätzen können nicht eröffnen. 77 über Dreijährige haben aktuell noch keinen Kindergarten-Platz.

Die Stadtverwaltung sucht Erzieherinnen/Erzieher für die Betreuung von Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. Das sei eine „Dauerausschreibung“, heißt es im Internet-Jobportal der Stadt. Das bedeute, dass die Kommune die Bewerbung „jederzeit gerne entgegen nimmt“. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen allein in Nordrhein-Westfalen rund 15.600 Vollzeit-Fachkräfte. Im bundesweiten Vergleich liege NRW unter den westdeutschen Ländern in etwa im Mittelfeld.

Wann Die Vergabe für das Kita-Jahr 2020/21 beginnt einheitlich zum 1. Februar. Die Kitas versenden ihre Reservierungszusagen per E-Mail oder Post.

Die Stadt muss weitere Betreuungsplätze schaffen, geschätzt etwa 80. Das ist Rat und Verwaltung klar. Der Ausbau der Tagespflege ist keine Alternative – weil dort nur Kinder unter drei Jahren betreut werden. Geeignete Grundstücke für eine neue Einrichtung zu finden, sei schwierig, berichtet die Verwaltung. Zumindest für eine neue Kita ist offenbar eine Lösung gefunden. Die städtische Kita Am Holterhöfchen 18 (dort werden heute 22 Kinder betreut) soll 2020 vergrößert werden. Das hat die Politik bereits in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Wie viele Plätze dort geschaffen werden, was das kostet und ob die Gruppe ausgelagert wird oder nicht: Das alles werde derzeit geprüft und stehe deshalb noch nicht fest, sagt Jugenddezernent Sönke Eichner auf RP-Anfrage.