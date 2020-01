Hilden : Stadt Hilden lädt Bürger ein zur „Haushaltstour“

Bustour zum Bürgerhaushalt 2019, Herger (links) und Petra Eggerts (rechts) informieren sich über das Neubauprojekt am Helmholtz-Gymnasium bei Maria Gründken (2. vl, Technik im Amt f. Gebäudewirtschaft) und Sönke Eichner (3. vl, Dezernent). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Wofür muss und will die Stadt Hilden in den kommenden Jahren das Geld der Bürger ausgeben? Einen Vorschlag hat die Verwaltung Ende letzten Jahres mit dem Haushaltsplanentwurf 2020/21 vorgelegt. Den diskutieren derzeit die verschiedenen Fraktionen im Stadtrat.

Aber auch Bürger haben die Möglichkeit, Anregungen einzubringen und wichtige Fragen zu stellen. Um den Bürger den Zugang zu dem 716 Seiten-starken ZahlenwWerk zu erleichtern, stellt Kämmerin Anja Franke am Samstag, 8.2.2020, ab 10 Uhr die wichtigsten Eckpunkte vor. Anschließend lädt die Verwaltung zu einer etwa dreistündigen Bustour durch Hilden ein. Die Teilnehmer können sich selber ein Bild über die Investitionen machen. Haltestellen sind die Straße „Am Feuerwehrhaus“ (Erneuerung der Regenwasserkanalisation), die Wilhelm-Busch-Schule (neues modulares Gebäude), der Zentrale Bauhof (neues Kehrfahrzeug) und die Feuerwehr Hilden. Aktuell gibt es noch freie Plätze in dem Doppeldeckerbus. Anmeldung per E-Mail (buergerhaushalt@hilden.de) oder Telefon 02103 72-206/-207/-225.