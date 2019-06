Hilden : Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden Ein 57-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwoch (26. Juni) gegen 14.50 Uhr auf der Düsseldorfer Straße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt, berichtet die Polizei. Nach Angaben von Zeugen verlor der 57-Jährige, in Höhe der Hausnummer 104, ohne Fremdverschulden, die Kontrolle über seinen Roller und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Bislang konnte er noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. An seinem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.