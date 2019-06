Hilden : Naturschützer entfernen „Drüsiges Springkraut“

Hilden Die Umwelt- und Naturschützer sind für Samstag, 29. Juni, zu einem Arbeitseinsatz im Hildener Stadtwald aufgerufen. Nach dem guten Erfolg der Aktionen im Jahr 2017 und 2018 „wollen wir auch dieses Jahr wieder das Drüsige Springkraut im Hildener Stadtwald entfernen“, lädt Claudia Roth vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hilden ein.

Der Arbeitseinsatz dauert von 10 bis gegen 13 Uhr. Treffpunkt für Teilnehmer, die mit dem Auto kommen, ist der Parkplatz Sandberg/Hundewiese an der Elberfelder Straße in Hilden. Treffpunkt für ortskundige Radfahrer und Fußgänger, die mitmachen wollen, ist um 10.15 Uhr die Wegkreuzung am Sandbach hinter dem Gutshof Kesselsweier.

Die BUND-Aktiven hatten sich im Vorfeld auch an die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan gewandt. Die Haaner hatten in den letzten Jahren tatkräftig mitgeholfen. Vorstandssprecher Sven Kübler hat die Einladung an die Helfer verteilt mit dem Hinweise „wer sich vor dem Dorffest noch ein wenig bewegen möchte...“ Die AGNU hat am ganzen Wochenende (Samstag ab 15 Uhr) einen Stand auf dem Gruitener Dorfanger.