Hilden : Künstlermarkt in der Innenstadt

Am Wochenende steigt der Künstlermarkt in der City. Foto: Stadtmarketing

107 Kulturschaffende bieten am Samstag und Sonntag ihre Werke an.

Der Hildener Künstlermarkt findet am Wochenende schon zum 18. Mal in der Hildener Innenstadt statt. Erneut verwandelt sich die Mittelstraße in eine Kunstpromenade für Künstler in weißen Pavillons, teilte das Stadtmarketing Hilden mit. In diesem Jahr sei die Anzahl der Bewerbungen besonders hoch gewesen, aus der ganzen Bundesrepublik habe eine Jury die überzeugendsten Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Skulptur und Fotografie ausgewählt.