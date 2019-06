Hilden : „Fabry würde Leben retten“

Hilden Fabry, der berühmteste Bürger Hildens, war Wundarzt und gilt als Begründer der modernen Chirurgie. Als solcher war er natürlich darauf bedacht, Leben zu retten.

Rund um seine mit einer Schwimmweste versehene Bronzebüste am Markt in Hilden, wurde am 20. Juni anlässlich des Weltflüchtlingstags auf die Situation im Mittelmeer aufmerksam gemacht. Dazu haben die „Omas gegen Rechts“ Infomaterial und Papierschiffchen an Passanten verteilt.