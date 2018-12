Einen Führerschein hat der 20-Jährige nicht: Betrunkener Rollerfahrer knallt in Leverkusen gegen Auto

Betrunkener Rollerfahrer knallt in Leverkusen gegen Auto

Leverkusen Ein betrunkener Rollerfahrer ist in Leverkusen in ein geparktes Auto gefahren und hat sich schwer verletzt. Wie sich herausstellte, hat der 20-Jährige keinen Führerschein.

Der Rollerfahrer fuhr am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der Ringstraße in Leverkusen-Hitdorf in Richtung Hitdorfer Straße, als er ungebremst gegen ein geparktes Auto fuhr und stürzte. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt.