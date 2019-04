Ratingen : Rollerfahrer verletzt sich schwer

Ratingen Ein Rollerfahrer hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Alleinunfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Der 57-jährige Fahrer aus Ratingen hatte mit seinem roten Motorroller mit Versicherungskennzeichen zur Unfallzeit den Angermunder Weg in Richtung Sohlstättenstraße befahren. In einer leichten Kurve, in Höhe der Einmündung Bertramsweg, verlor er auf trockener Fahrbahn, nach Zeugenaussagen ohne Fremdeinwirkung, aus bisher noch ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über sein Zweirad. Der Roller prallte mit großer Wucht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen.