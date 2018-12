Hilden: Politik ist mit Stadtmarketing zufrieden

Hilden Volker Hillebrand ist seit 13 Jahren Chef der Stadtmarketing GmbH. Der Aufsichtsrat hat seinen Vertrag jetzt bis 2024 verlängert – einstimmig. Ein Vertrauensbeweis.

Besonders zu denken gibt: In Hilden lassen sich offenbar gute Geschäfte machen. Aber rund 90 Prozent der Einzelhändler wollen sich nicht am Stadtmarketing beteiligen. Dabei ist die Innenstadt eigentlich doch nichts anderes als ein einziges großes Einkaufszentrum. Wie der Name schon sagt, würde wohl ein Kabarettist zuspitzen: Händler handeln einzeln. Bildlich gesprochen: Da kann Hillebrand als „Trainer“ noch so viele Hinweise geben: Er steht am Spielfeldrand und hat auf das, was das Team (Einzelhändler und Immobilieneigentümer) auf dem Platz veranstalten, nur wenig Einfluss. Und wenn das Spiel verloren geht, wer steht in der Kritik? Der „Trainer“.