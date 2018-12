Hilden : Die Polizei sucht Verursacher von zwei Unfällen

Eine Beamtin der Kreispolizei Mettmann sichert Spuren nach einem Unfall mit Fahrerflucht. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden/Haan Nach einem Frontalaufprall auf das Heck eines an der Dörpfeldstraße in Gruiten geparkten Skoda ist der Fahrer eines silbernen Opel Astra am Mittwoch gegen 18.50 Uhr geflüchtet. Zeugen sahen wenig später, wie vier junge Männer aus dem Wagen kletterten und in Richtung Prälat-Marschall-Straße davongingen.

Die Personen wurden als sehr jung aussehend beschrieben; eine Person trug eine auffällig rote Jacke mit diagonalen Streifen, zudem waren auf der Jacke die Farben Weiß und Gelb zu erkennen. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.