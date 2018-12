Weihnachten In dulci jubilo : Weihnachtsfreude nicht nur nach Noten

Weihnachtskonzert des Chor 84 mit vielen Gästen in der Stadthalle - unter der Leitung des neuen Diriigenten Eugen Momot wurde es ein unvergesslicher Vormittag. Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Beim Konzert des Chor 84 mit zahlreichen Gästen Gästen durfte auch das Publikum nach Herzenslust mitsingen.

Prominente wie Aleksandra Bechtel lieben es, weil es „einfach schöne Kindheitserinnerungen“ hervorruft. Die Aufregung, die festlich geschmückte Kirche, „und zum Beginn des Heiligen Abends zu Hause haben wir dieses Lied alle zusammen gesungen.“

So, wie die Hildener TV-Moderatorin sich bei einer Umfrage unserer Redaktion jetzt geäußert hat, beurteilen auch die meisten Deutschen ihr liebstes Weihnachtslied: „Stille Nacht“.

Info In dulci jubilo In dulci jubilo, nun singet und seid froh! Unsres Herzens Wonne, liegt in praesepio und leuchtet als die Sonne matris in gremio. Alpha es et O. Alpha es et O.

Kein Wunder also, dass der Hildener Frauenchor „Chor 84“ es jetzt ans Ende seines traditionellen Weihnachtskonzertes in der Stadthalle setzte – und zwar als gemeinsames Schlusslied aller Mitwirkenden und des Publikums.

Schöner kann man wohl kaum in die Feiertage entlassen werden. Doch auch der Rest des Programms hatte derart festlichen Charakter, dass es niemanden gewundert hätte, wenn mitten im Konzert die Türen aufgegangen wären, und eine Schar Engel hätte mit dem Christkind gemeinsam Geschenke an die Besucher verteilt.

Das geschah zwar nicht, doch auch die musikalischen Geschenke konnten sich sehen (und vor allem hören) lassen: Der Chor 84 hatte sich zur Verstärkung den Männerchor Germania Opladen 1905 eingeladen, und der kam angelsächsisch daher. Von Edward Elgars Klänge der Freude bis hin zu der Pop-Ballade Halleluja von dem leider unlängst verstorbenen Altmeister Leonard Cohen reichte die Palette.

„Let it snow“ (am liebsten in der Gesangs-Version von Dean Martin) hätte wahrscheinlich auch der Großteil der Zuhörer gerne beim Verlassen der Halle gesehen – doch das Wetter spielte im Gegensatz zu den Musikern Barbara Uhling (Klavier), Laura Flanz (Schlagzeug), Günther Rink (Kontrabass und E-Bass) nicht mit und so blieb es bei einer wunderschönen Instrumentalversion.

Wenn schon Kinder des Familienzentrums „Die Arche“ auf der Gästeliste stehen, wundert es nicht, wenn die Kita-Pänz vor allem Werke von Kinderlieder-Starkomponist Rolf Zuckowski auf die Bühne bringen. Was für sie sprach: Die abgenudelte „Weihnachtsbäckerei“ nahm nicht den Mittelpunkt ein, stattdessen ein wunderschönes Lied mit dem Titel: „Vier Takte vor Weihnachten“.

Die Damen des Chor 84 selbst führten das Publikum auf eine internationale Weihnachtsreise durch Frankreich, England, ja sogar bis nach Afrika, was bei den Besuchern enorm gut ankam.

Das Schönste an einem Konzert so kurz vor Weihnachten ist jedoch immer, wenn man als Zuschauer aus voller Kehle mitsingen kann. Und dafür schufen alle Beteiligten in der Hildener Stadthalle reichlich Gelegenheit: O du Fröhliche, oh Tannenbaum – die schönsten Weihnachtslieder waren tatsächlich allen Anwesenden im Saal vorbehalten, gekrönt eben vom Klassiker „Stille Nacht“.

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, wusste bereits der französische Schriftsteller Victor Hugo. Noch besser trifft den Charakter des Hildener Weihnachtskonzertes indes ein Zitat des Komponisten Gustav Mahler. Der sagte einst: „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten“. Ein Satz, der auch für Hilden hätte geschrieben sein können.

Denn unabhängig von den teils hervorragenden musikalischen Leistungen transportierte diese Konzert-Matinée vor allem eins: ganz viel Gefühl.

Und wenn das nicht weihnachtlich ist, was dann?